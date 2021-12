Avalie o post

De janeiro a outubro de 2021, o Amazonas registrou pelo menos um acidente de trânsito fatal, a cada 24 horas. Foram 280 acidentes fatais, de janeiro a outubro de 2021. Imprudência, falha mecânica e principalmente, irresponsabilidade ao volante são as principais causas dos acidentes. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), divulgados nesta terça-feira (21).



O mês de maio teve o maior índice de ocorrências desta natureza. Em relação aos atropelamentos, foram registradas 82 ocorrências em 10 meses.



Wendell Menezes, gerente da Controladoria Geral de Trânsito, do Detran-AM, alerta para a imprudência ao volante.



“As principais causas dos acidentes se dão em relação à desobediência da legislação de trânsito, principalmente naquilo que se refere à sinalização viária e ao limite de velocidade das vias”, disse.



Segundo o gerente, grande parte dos acidentes que resultam em mortes ou vítimas lesionadas, envolve colisões entre carros e motocicletas. Só na capital, foram 47 acidentes envolvendo esses veículos, entre janeiro e outubro deste ano.



Da redação – Rádio Rio Mar

Foto: Tarcísio Heden / SSP-AM

Fonte