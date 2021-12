Avalie o post

O zagueiro conquistou três acessos à Série B, ambos pelo Sampaio Corrêa, em 2013, 2017 e 2019, e um acesso à Série A, em 2012 pelo Criciúma

Manaus – O Manaus FC anunciou nesta quarta-feira (22) sua 12ª contratação para 2022. Trata-se do zagueiro Paulo Sérgio, 32, ex-Sampaio Corrêa-MA. O experiente jogador completa a lista dos quatro defensores principais para a próxima temporada, junto a seus companheiros Jefferson, Claudinho e Gutierrez.

Natural de São Luis (MA), Paulo Sérgio foi formado nas categorias de base do Internacional-RS. Além do clube gaúcho, o defensor acumula passagens por equipes como América-RN, Criciúma-SC, Remo-PA, e nas últimas nove temporadas esteve no Sampaio Corrêa-MA. Na temporada de 2021, o zagueiro atuou em 19 jogos, entre o Brasileiro da Série B, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Maranhense.

Ao longo de sua carreira, o zagueiro conquistou três acessos à Série B, ambos pelo Sampaio Corrêa, em 2013, 2017 e 2019, e um acesso à Série A, em 2012 pelo Criciúma. Além disso, Paulo Sérgio foi quatro vezes campeão maranhense, além de campeão da Copa União do Maranhão, campeão maranhense da 2ª divisão e campeão gaúcho sub-20.

Em suas primeiras palavras como jogador do Manaus, Paulo Sérgio se disse motivado para a temporada de 2022 com o Manaus. “Estou muito feliz, motivado e honrado em vestir essa camisa. Agradeço a Deus e ao Manaus pela oportunidade. Queria dizer ao torcedor que raça e vontade não faltarão”, declarou.

O técnico Evaristo Piza comentou sobre a chegada de Paulo Sérgio, e sobre suas características de jogo. “É um atleta de boa experiência no setor defensivo, com a característica de liderança. Acostumado a disputar grandes campeonatos. Possui marcação forte e qualidade técnica”, destacou Piza.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte