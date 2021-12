Avalie o post

Programação especial acontece em todas os templos da igreja. Bênção do bispo no dia 25 será transmitida pela internet

Manaus – Pessoas que querem terminar o ano em momentos de comunhão e fé, vão poder participar da programação preparada pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) para os dias 24, 25 e 31 de dezembro. A igreja convida fiéis para a programação especial que acontecerá em todos os templos da IURD.

(Foto: Divulgação)

No dia 24 será realizada a Santa Ceia, nos horários de 6h, 7h, 10h, 12h, 15h e 19h. No dia 25 o Bispo Edir Macedo fará uma bênção para todas as famílias às 16h (horário local) com o partir e consagração do pão que será exibida pelos principais canais da Igreja Universal na internet e também na rede de rádio Aleluia 91.5 FM e pela TV no canal CNT.

No dia 31 de dezembro, acontece a vigília da virada do ano, com início às 22h e encerramento às 00h15, para quem quer virar o ano renovando a aliança com Deus.

A programação tem o intuito de promover a comunhão com Deus e aproximar os fieis que querem virar o ano em um momento de aliança com Deus.

