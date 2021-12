Avalie o post

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21/12) os dias de feriados nacionais e pontos facultativos no ano de 2022, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal.



No total, são 13 datas, sendo oito feriados nacionais e cinco pontos facultativos:

Feriados: 1º de janeiro (Confraternização Universal); 15 de abril (Paixão de Cristo); 21 de abril (Tiradentes); 1º de maio (Dia Mundial do Trabalho); 7 de setembro (Independência do Brasil); 12 de outubro (Nossa Senhora de Aparecida); 2 de novembro (Finados); 15 de novembro (Proclamação da República); e 25 de dezembro (Natal).

Pontos facultativos: 28 de fevereiro (Carnaval); 1º de março (Carnaval); 2 de março (quarta-feira de cinzas – até 14h); 16 de junho (Corpus Christi); e 28 de outubro (Dia do Servidor Público).

Confira abaixo a portaria:



