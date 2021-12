Avalie o post

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (2212) um edital de consulta pública sobre a vacinação contra Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos.



A consulta fica aberta desta quinta-feira (23) até o dia 02 de janeiro de 2022 para que sejam apresentadas contribuições fundamentadas.

O Ministério da Saúde solicita que qualquer documentação ou contribuição devem ser enviadas pelo site www.gov.br/saude/.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos, na última quinta-feira (16). Desde então o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e o próprio presidente da república, Jair Bolsonaro (PL), têm polemizado o assunto.



Em nenhuma outra faixa etária com vacinação aprovada pela Anvisa houve consulta pública. Desta vez, Marcelo Queiroga, afirma que a liberação da vacina pela Anvisa não é suficiente para o início da vacinação.

A Pfizer comunicou, em outubro, que a vacina é segura e mais de 90,7% eficaz em crianças de 5 a 11 anos.

Países como Israel, Estados Unidos, Canadá, Argentina e Áustria já vacinam crianças com menos de 12 anos desde novembro. Na China, crianças a partir de 3 anos estão sendo vacinadas desde junho. Na Europa, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Grécia, Hungria, Itália, Portugal e França já vacinam crianças de 5 a 11 anos.

