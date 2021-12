Avalie o post

Manaus – Um micro-ônibus do transporte alternativo colidiu contra um poste na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 14h, em um trecho da BR-319, bairro Distrito Industrial, zona leste de Manaus.

O motorista da lotação relatou que estava saindo de casa para trabalhar, iria começar a corrida na Rotária da Suframa. No momento, chovia bastante, a pista estava lisa e ele perdeu o controle do veículo.

O micro-ônibus colidiu contra um poste, que corre o risco de cair na via. A Concessionária Amazonas Energia foi acionada para desligar a rede de energia elétrica da área.

O versículo será removido por um guincho. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local.

O motorista do ônibus relatou ainda, que a sua carteira de habilitação e documentação do veículo estão regulares. O motorista também fez o teste de bafômetro.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

