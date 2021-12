Avalie o post

Semana passada foi realizada a primeira fase da ação que também aconteceu em Manaus

Rio Branco – A 2ª Fase da Operação Ptolomeu, da Polícia Federal, prendeu na manhã desta quarta-feira a chefe de gabinete do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), por suspeita de obstruir as investigações acerca de membros do governo do estado sobre lavagem de dinheiro e corrupção.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a prisão da chefe de gabinete e a instauração de um novo inquérito policial para apurar o crime de organização criminosa e obstrução de investigação.

A Polícia Federal também cumpre mandados de busca e apreensão em Rio Branco. Semana passada foi realizada a primeira fase da ação que também aconteceu em Manaus, cumprindo mandados contra pessoas ligadas ao governo acreano. A chefe de gabinete foi um dos alvos da ação.

“Nesta segunda fase, a Polícia Federal identificou um conluio entre servidores públicos, que, após a deflagração da operação no último dia 16, praticou diversos atos direcionados a obstrução da investigação, na tentativa de destruição de provas essenciais para a continuidade das apurações”, diz o comunicado da PF sobre a ação de hoje.

Ainda segundo a Polícia Federal, a investigação do STJ apura se um “grupo criminoso, controlado por empresários e agentes políticos ligados ao Poder Executivo estadual acreano, atuava no desvio de recursos públicos, bem como na realização de atos de ocultação da origem e destino dos valores subtraídos”.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

