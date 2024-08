No primeiro semestre deste ano, 36 municípios no estado do Amazonas receberam autorização para implementar o sinal de telefonia móvel 5G. A possibilidade de cobertura nas cidades aumenta a cada mês com acompanhamento da Anatel, entidade vinculada ao Ministério das Comunicações.

As cidades contempladas com as liberações somam, ao todo, mais de 900 mil pessoas. Os municípios contemplados foram: Alvarães, Amaturá, Apuí, Atalaia do Norte, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Canutama, Carauari, Coari, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manicoré, Maraã, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins e Uarini.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que tem trabalhado para avançar, junto à Anatel e às operadoras de telefonia móvel, a implantação do sinal por todo o país.

“Expandir o 5G é revolucionar diversos setores do país, desde a indústria, educação, saúde e entretenimento. Seguiremos com o avanço na expansão do sinal e o cronograma estipulado no leilão 5G está sendo cumprido. Nosso compromisso é levar o 5G para o todo o Brasil”, disse Juscelino.

A liberação da faixa é o primeiro passo para que as prestadoras que adquiriram lotes instalem estações de quinta geração nas cidades. A liberação, no entanto, não significa que o 5G será instalado de imediato nas localidades. O processo depende do planejamento individual de cada prestadora.

Com a decisão, o total de cidades que vão poder contar com o 5G na faixa de 3,5 GHz chegará a 4.302, nos quais vivem pouco mais de 192 milhões de brasileiros – aproximadamente 90,2% da população do país.

Com a antecipação dos 168 (cento e sessenta e oito) municípios no fim do semestre, os estados do Acre (AC), Amazonas (AM) e Goiás (GO) foram totalmente liberados para a ativação de estações 5G na faixa de 3,5 GHz.

O Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi) disponibiliza um painel de dados para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados. O indicador mostra as cidades em que a faixa de 3,5 GHz já está liberada e as próximas.

2 anos de 5GO 5G completou neste mês dois anos do início de sua implantação no Brasil. Brasília foi a primeira capital a ter a faixa de 3,5 GHz liberada para o 5G em 6 de julho de 2022.

O 5G é uma tecnologia até 10 vezes mais rápida que o 4G, possibilitando a conexão de milhares de dispositivos simultaneamente na mesma rede e possui baixa latência.

Hoje, de acordo com dados da Anatel, 753 municípios estão com a infraestrutura necessária já licenciada para a ativação, nas diversas faixas da tecnologia (700 MHz, 2,3GHz e 3,5GHz).

A limpeza da faixa de 3,5 GHz para que o serviço possa ser ofertado é de responsabilidade da Anatel – e mais de 1,6 mil municípios já estão aptos a receberem a tecnologia.

Leilão 5GO certame estabeleceu um cronograma para a ativação da quinta geração de dados móveis de acordo com a quantidade de habitantes nas localidades e as operadoras têm a liberdade de seguir seus planejamentos de implantação, desde que cumpram os prazos.

O edital do 5G, que fixou as regras da licitação realizada no final de 2021, estabelece compromissos para que todas as cidades do país tenham sinal 5G até o final de 2029.

Esforços estão sendo feitos pelo setor e governo para antecipar essas ativações, bem como para que a cobertura nas cidades onde estão sendo vendidos o serviço possa ser igual ou até maior que a do 4G.