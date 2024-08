O Palmeiras buscou o empate com o Internacional no fim na noite deste domingo (4), no Beira-Rio, o que encerrou a série de três derrotas seguidas do Verdão. O Colorado saiu na frente com golaço de Bruno Henrique no primeiro tempo, e Rony anotou o gol do Palmeiras já na reta final depois de revisão do VAR.

Antes, Lázaro teve dois gols anulados por impedimento. A partida foi a 11ª sem vitória do Inter, que ainda não ganhou com Roger Machado no comando e caiu para a beira da zona de rebaixamento.

Com o empate, o Inter caiu para a 16ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima do Fluminense, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras permanece na terceira posição, com 37 pontos.

No Brasileiro, o Inter volta a jogar contra o Athletico, no próximo domingo (11), no Beira-Rio, às 19h (horário de Brasília). Já o Palmeiras tem dois confrontos com o Flamengo pela frente. O primeiro pelas oitavas da Copa do Brasil, na quarta-feira (7), no Allianz Parque, às 20h (horário de Brasília), e o segundo no domingo (11), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã.

