A seca do Rio Solimões pode afetar o abastecimento de água potável em Tabatinga, no interior do estado – 1.100 km de Manaus. Desde o mês de maio, a descida do rio tem levado a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) a realizar manutenções emergenciais no sistema de abastecimento na cidade. Desde o dia vinte de maio até sábado (3), o rio já secou 7,75 metros. A cota atual é de 2,52 metros.

Entre os meses de maio e agosto, a Cosama realizou cinco manutenções emergenciais na estação de captação de água no Rio Solimões. As ações têm sido provocadas pela estiagem severa que passa a região.

Para tentar evitar o desabastecimento de água na cidade, a equipe da empresa local vem instalando periodicamente novos tubos flexíveis de quatrocentos milímetros de diâmetro por onde a água do Rio Solimões passa até a estação de tratamento.

De acordo com a Cosama, o Rio Solimões é responsável pelo abastecimento de água tratada em 55% das residências de Tabatinga. Essa distribuição do recurso hídrico só é possível enquanto o volume de água do Solimões for suficiente para a captação em frente da cidade.

Caso os níveis do Solimões fiquem cada vez mais baixos, o abastecimento pode ser comprometido nos próximos meses.

