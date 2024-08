O show é um convite para celebrar as ações da instituição nas áreas de Cultura, Educação, Assistência, Lazer e Saúde, e para relembrar os maiores hits dos grupos como “Deixa acontecer”, “Tá escrito”, “Fala baixinho”, “Sina” “Grades do coração” do Revelação, e “Eu nunca amei assim”, “A amizade é tudo”, “Sobrenatural”, “Teu segredo”, “Para tudo”, do Jeito Moleque.

O evento é realizado desde 2023, ano em que reuniu uma multidão durante o show do Só Pra Contrariar e Exaltasamba, conforme explica a Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento.

“Ano passado foi um momento muito especial para nós porque conseguimos celebrar essa data com mais de 15 mil pessoas e ajudar aqueles que mais precisam por meio de doações de alimentos. Este ano, a nossa expectativa é oferecer uma experiência ainda melhor e reunir ainda mais pessoas”, conta.

Ingresso solidário

A entrada será mediante a troca de alimentos não perecíveis, que serão doados a famílias atendidas pelas instituições credenciadas no Sesc Mesa Brasil, assim, contribuindo para a diminuição da insegurança alimentar e para a erradicação da fome.

As trocas terão início no dia 12 de agosto, sendo 2kg de alimentos não perecíveis e apresentação da Credencial Sesc para trabalhadores do comércio e seus dependentes, e 3kg de alimentos ao público geral. Ressalta-se que não serão aceitos sal e enlatados.

Os interessados poderão trocar e retirar os ingressos das 9h às 17h nas seguintes unidades: Sesc Ler Cidade Nova, Rua Visconde de Itanhaém, 94; Sesc Balneário, Av. Constantinopla, 288, Alvorada; e Sesc Centro, Rua Henrique Martins, 427, Centro de Manaus.

