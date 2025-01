O Programa de Atividades Motoras para Deficientes (Proamde) do Polo HUGV-Ufam/Ebserh está com inscrições abertas e gratuitas, até o próximo dia 31, para reabilitação de pessoas com lesão medular. Os interessados podem acessar o formulário de inscrição aqui – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3OzwyrtXFHwkcoquQkpXSV-hU6LHmji7sQ9RTe4Kc0LKvpw/viewform?pli=1. .

As atividades do programa de reabilitação acontecem no Ambulatório Araújo Lima (Rua Afonso Pena, 691 – Centro), anexo ao Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM), da Rede Ebserh, sendo conduzidas por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de educação física, neurocirurgiões, ortopedistas, urologistas, assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas.

No Polo HUGV-Ufam/Ebserh, são atendidos pacientes com sequelas de lesão medular, visando diminuir o tempo entre a aquisição da deficiência e o conhecimento sobre as características inerentes a sua nova condição, para o alcance de uma vida a mais independente e produtiva possível.

Para entrar em contato com o Proamde-HUGV, basta ligar para o telefone (92) 3305-4824 ou mandar e-mail para [email protected].

Sobre o Proamde

O Proamde é um programa de extensão da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (Feff), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), idealizado e fundado pela professora doutora da Feff, Káthya Augusta Thomé Lopes.

O Proamde nasceu a partir do resultado de um encontro denominado “Desporto e Deficiência”, organizado pela Secretaria de Desporto da Presidência da República em fevereiro de 1991, em Campinas (SP). Em Manaus, o PROAMDE iniciou suas atividades em 30 de maio de 2000, com três polos: Polo FEFF, Polo HUGV e Polo Equoterapia. Hoje, os dois primeiros seguem em atividade.

No Polo do HUGV, referência em neurocirurgia, as atividades visam proporcionar às pessoas com lesão medular o conhecimento de suas potencialidades bem como uma vida mais saudável e produtiva, em parceria com o Programa de Preparação de Alta para Pacientes Sequelados (PAPS) e seus familiares, coordenado pelo Serviço Social do hospital, com a pactuação de uma ação interdisciplinar.

Sobre a Ebserh

O HUGV faz parte da Rede Ebserh desde 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

SERVIÇO:

