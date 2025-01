Entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2025, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), por meio dos órgãos delegados nos estados e de suas superintendências em Goiás e no Rio Grande do Sul, realizou a Operação Aulas Seguras. O objetivo foi verificar o cumprimento da Portaria Inmetro nº 423/2021, que visa garantir a qualidade e a segurança dos produtos escolares vendidos em livrarias e papelarias.

Ao todo, 432.708 produtos foram fiscalizados em todo o país, dos quais 32.031 apresentaram irregularidades. Os itens com maior percentual de irregularidade foram canetas esferográficas e rollers 19.480 (21,35%) e canetas hidrográficas 4.325 (12,05%), que não atendem aos padrões técnicos exigidos pelo Inmetro.

De acordo com o presidente do Instituto, Márcio André Brito, as fiscalizações ocorrem ao longo do ano, com operações intensificadas no período de volta às aulas. “Nosso objetivo é garantir a conformidade dos produtos comercializados. A Operação Aulas Seguras reafirma nosso compromisso com a proteção dos consumidores e o combate à comercialização de produtos irregulares, que podem representar riscos à saude das crianças e dos consumidores em geral”, destacou Brito.

Resultados e conscientização

Além de identificar e retirar do mercado produtos que não atendem às normas do Inmetro, a operação também visou conscientizar fabricantes, comerciantes e consumidores sobre a importância de adquirir itens certificados. Produtos que seguem os regulamentos do Instituto recebem o selo de conformidade, que atesta sua qualidade e segurança.

Produtos fiscalizados

A ação verificou diversos itens escolares, entre eles:

• Apontadores;

• Borrachas;

• Canetas esferográficas e rollers (com corpo e carga manufaturados);

• Canetas hidrográficas (hidrocor);

• Colas líquidas ou sólidas;

• Corretores (adesivos ou de tinta);

• Giz de cera (exceto giz para quadro-negro);

• Lápis de cor (exceto de uso artístico ou profissional);

• Lápis preto ou grafite (exceto de uso artístico ou profissional);

• Lapiseiras (exceto aquelas com grafite com diâmetro superior a 1.6 mm);

• Marcadores de texto;

• Merendeiras/lancheiras e acessórios (como porta-sanduíche e garrafas térmicas);

• Pastas com aba elástica (em plástico ou papel cartão);

• Réguas;

• Tesouras de ponta arredondada;

• Tintas escolares (guache, nanquim, aquarela, pintura a dedo, entre outras, exceto de uso artístico ou profissional);

• Cadeiras escolares para conjunto de aluno individual;

• Mesas escolares para conjunto de aluno individual.

Orientações ao consumidor

Caso o consumidor desconfie de irregularidades em materiais escolares ou outros produtos, pode registrar a denúncia na Ouvidoria do Inmetro, pelo site https://www.gov.br/inmetro/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria ou pelo telefone gratuito 0800 285 1818 (disponível apenas para telefone fixo), das 8h às 16h30.

Em caso de acidente ou incidente com um produto, o consumidor deve comunicar o ocorrido ao Sinmac – Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo, no Portal de Serviços do Inmetro: www.sinmac.inmetro.gov.br.