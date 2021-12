Avalie o post

Uma faca foi apreendida com o suspeito

Manaus – Um homem, que não teve sua identidade revelada, foi preso após agredir a mãe e irmã, na tarde desta terça-feira (21), na Rua Monte Feliz, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Uma faca foi apreendida com o suspeito.

Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) faz parte da Rede de Atendimento e Proteção à Mulher em Situação de Violência (Foto: Eraldo Lopes/Arquivo)

Por volta das 11h, as vítimas foram agredidas pelo suspeito. Mãe e filha entraram em contato com a 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para denunciar o suspeito. A equipe foi até o local, mas o suspeito não foi encontrado.

As vítimas foram conduzidas ao DIP e registaram o Boletim de Ocorrência (BO). A equipe ficou alerta esperando o suspeito voltar para a casa.

Segundo a polícia, às 14h, o criminoso voltou pra casa, momento que foi capturado pelos policiais. O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde o caso foi registrado.

Uma faca foi apreendida com o criminoso. O homem ficará à disposição da justiça.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

