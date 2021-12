Avalie o post

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz está em Portugal em busca de um treinador e uma equipe técnica para fazer um excelente trabalho no Brasil

Rio de Janeiro – O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz comentou sobre um possível retorno do técnico Jorge Jesus à frente da equipe rubro-negra. O mister, como é chamado pelo torcedores, conquistou cinco títulos entre 2019 e 2020 quando estava no comando do Flamengo.

Marcos Braz e Jorge Jesus na apresentação do Mister no Flamengo em 2019 (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Em entrevista ao jornal português O Jogo, Braz não descartou a oportunidade de contratar novamente Jorge Jesus. Ele e o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, estão em Portugal e já conversaram com Bruno Macedo, agente do Mister.

“Jorge Jesus não é um sonho. O meu sonho é levar um técnico que possa ter os mesmos grandes resultados que o Jorge teve. Quero um técnico português com uma equipa robusta e não vale a pena insistir em perguntar pelo Jorge Jesus, pois eu não vim aqui para contratá-lo. Mas, se for possível, se houver uma chance, vou tentar e quero contratá-lo também”, comentou Braz.

De acordo com Braz, ele ainda não encontrou com Jorge Jesus mas provavelmente os dois vão tomar um café pela relação que tem. “Não vim a Portugal para convencer o Jorge. Vim atrás de um projeto no qual sempre acreditei. De certeza que levarei para o Flamengo um treinador e uma equipe técnica para que possamos desenvolver um excelente trabalho no Brasil, como fizeram o Jorge Jesus e o Abel Ferreira”, completou.

Flamengo está sem técnico desde o dia 29 de novembro quando demitiu Renato Gaúcho após a derrota na fnal da Libertadores para o Palmeiras. Além do Mister, a equipe carioca tem pelo menos quatros alvos: Carlos Carvalhal, Rui Vitória, Paulo Souza e Paulo Fonseca.

Segundo a Coluna do Fla, nenhuma negociação foi intensificada mas a ideia de Marcos Braz e Bruno Spindel é fechar com um novo comandante antes do Natal. Porém, existe a possibilidade dos dois continuarem em Portugal por tempo superior ao previsto.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

