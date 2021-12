Avalie o post

A medida beneficia mais de 85 mil estudantes do ensino Fundamental e Médio com o passe livre no próximo ano letivo

Manaus – Os estudantes da rede pública terão direito à gratuidade no transporte público a partir de convênio de R$ 156 milhões firmado na tarde desta terça-feira (21) entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado. A medida beneficia mais de 85 mil estudantes do ensino Fundamental e Médio com o passe livre no próximo ano letivo.

(Foto: Marcely Gomes / Semcom)

“Essa é uma luta histórica, que transformou lideranças estudantis em lideranças políticas e graças a essa parceria entre o governador e o prefeito, os estudantes poderão andar de graça no transporte coletivo”, disse o prefeito David Almeida. O chefe do executivo municipal destacou que essa medida está alinhada com os recursos que estão sendo destinados à melhoria na mobilidade urbana da capital, como a construção de viadutos e passagens de nível, já para o início de 2022.

“A limpeza, o lixo da cidade, é onde a maior parte dos recursos da prefeitura tem destino, o segundo maior é o transporte coletivo, com essa verba nós já teríamos uma das melhores mobilidades urbanas do País. Mas para o ano que vem nós estamos planejando o anúncio de cinco viadutos e passagens de nível, já temos o dinheiro em caixa, estamos no processo para licitação e a ordem de serviço será dada entre março e abril, esse é nosso objetivo, avançar na cidade de Manaus em todos os aspectos”, explicou David Almeida.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

