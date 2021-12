Avalie o post

A cantora usou as redes sociais, nesta quarta-feira (22), para se declarar ao amado, Polidoro Júnior

São Paulo – Karol Conká usou o Instagram, nesta quarta-feira (22), para se declarar ao namorado, Polidoro Júnior. A cantora compartilhou uma foto ao lado do jogador em frente a uma decoração de Natal.

Foto: REPRODUÇÃO/TWITTER

“Que presentão”, escreveu ela na legenda da publicação.

Karol e Polidoro estão juntos desde outubro deste ano. O atleta é ex-namorado de Jojo Todynho, com quem se relacionou em abril.

Veja a publicação:

