O município de Manaus tem confirmado este ano um total de 94 casos novos de hanseníase, sendo sete em menores de 15 anos, com aumento de 34,29% quando comparado ao mesmo período do ano de 2020. Já em relação ao ano de 2019, há uma redução de 21,67% de casos novos.

A chefe do Núcleo de Hanseníase da Semsa, Ingrid Simone Alves, ressalta que a hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria.

Não existe vacina contra a hanseníase, mas, qualquer unidade básica da cidade está apta a fazer o diagnóstico.

Durante a Semana de Mobilização da Hanseníase, a Semsa irá trabalhar com as equipes atuando em bairros com maior incidência de casos de hanseníase no município de Manaus e que vão abordar os moradores para que respondam um questionário que poderá indicar casos suspeitos de hanseníase ou outra dermatose.

