Avalie o post

Simone e Gabriel Medina estão brigados desde o início do ano; a relação conturbada é alvo de polêmicas desde então

São Paulo – Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, usou as redes sociais para desejar feliz aniversário ao filho, que completa 28 anos nesta quarta-feira (22). Vale lembrar que os dois não se falam desde o início do ano desde que o atleta demitiu o padrasto, Charles Saldanha, de sua equipe de trabalho.



“Filho! Parabéns pelo seu dia! Este dia da foto foi muito especial, rimos, nos abraçamos, trocamos confidencias, fiquei tonta de tanto rodar kkkkkkk. É isso são 28 anos longos de muita história, muita entrega e muita cumplicidade, lembre-se DEUS É MAIOR QUE TUDO!!!!! Aproveita seu dia, divirta-se e seja livre pra sorrir, pra abraçar e pra se encher do Espírito Santo pois, sem Ele não estamos inteiros. FELIZ ANIVERSÁRIO!”, escreveu ela.

Mais cedo, Yasmin Brunet, esposa de Medina, também o parabenizou pela data. “Que Deus sempre esteja presente na sua vida te abençoando cada dia mais! Te amo muito e só tenho que agradecer por ter você na minha vida. Obrigada por tudo, meu lindo! Por ser tão incrível, honesto, verdadeiro, simples, carinhoso, amoroso, amigo, marido e muito mais! Te amo muito. Finalmente 28”, se declarou.

Simone e o filho possuem uma relção conturbada desde o início ano, quando ele demitiu o padastro de sua equipe. Desde então, a família vem sendo alvo de polêmicas envolvendo tando Yasmin quanto o irmão, Felipe Medina, e a cunhada, Bruna Medina.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte