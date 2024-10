O Corinthians chegou à Argentina com o objetivo de conquistar uma vaga na final da Copa Sul-Americana, enfrentando o Racing. A equipe antecipou seu voo devido a uma greve nos transportes locais, mas o clima entre os jogadores foi leve e otimista, especialmente após o empate em 2 a 2 no jogo de ida. Após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians vê na Sul-Americana uma chance crucial para garantir sua participação na próxima edição da competição nacional. O técnico Ramón Díaz, que possui um histórico positivo no Estádio Presidente Perón, está confiante em levar a equipe à vitória.

O atacante Yuri Alberto, que marcou os dois gols no primeiro confronto, retorna ao time após cumprir suspensão. Além dele, outros jogadores que foram poupados também estarão à disposição para a partida decisiva. O treino ocorrerá no CT do River Plate, onde Ramón Díaz deve focar em estratégias defensivas, considerando que o Racing tem um desempenho impecável em casa na Sul-Americana.

