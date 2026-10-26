Ei, galera! Hoje, 26 de outubro de 2026, o streaming tá pegando fogo com lançamentos e séries que estão bombando em todas as plataformas. Se você tá procurando o que maratonar ou curtir num filme só, preparamos a lista dos mais assistidos do momento, cheios de ação, mistério e diversão!

Cara-de-Barro (7.6/10) traz a história épica de Matt Hagen, um astro que vira anti-herói em uma espiral de vingança e realidade distorcida – imperdível pra quem ama drama intenso e reviravoltas! Vale assistir pra ver a atuação arrasadora e o visual impactante, disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

The Cycle (7.5/10) é aquele suspense que te prende até o final, com uma filha desvendando segredos sombrios do pai após décadas. Perfeito pra fãs de mistério e emoções fortes, vale a pena conferir essa jornada chocante disponível em Netflix, Prime Video e Max.

Homem-Aranha: Um Novo Dia (8.5/10) renova o herói com Peter Parker enfrentando ameaças invisíveis e mudanças pessoais – pura adrenalina e coração! Assista pra ver a nova fase do teioso e o vilão misterioso, disponível em Disney+, Prime Video e Max.

O Bosque Selvagem (8.9/10) é uma aventura mágica com animais falantes e uma missão de resgate épica, ideal pra toda a família que curte fantasia e coragem. Vale assistir pela mensagem inspiradora e visuais incríveis, disponível em Netflix, Disney+ e Prime Video.

Lupin (7.7/10) mistura roubo estiloso e vingança numa série viciante inspirada no clássico ladrão gentil – diversão garantida! Maratone pra ver o carisma de Assane, disponível em Netflix e Prime Video.

A Mesa Final (8.7/10) é a competição culinária que mistura drama, chefs talentosos e pratos de dar água na boca – perfeita pra quem ama reality e comida. Vale assistir pela rivalidade e momentos emocionantes, disponível em Netflix e Max.

Cyberpunk: Mercenários (8.5/10) mergulha você num futuro distópico cheio de ação e implantes cibernéticos – imperdível pra fãs de ficção sci-fi! Assista pra acompanhar o jovem mercenário, disponível em Prime Video, Disney+ e Max.

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