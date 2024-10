Foi promulgada, na manhã desta quarta-feira (30/10), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município (Loman), de autoria do vereador Luís Mitoso (MDB), que beneficia os alunos autistas e com deficiência, com a obrigatoriedade de mediadores no atendimento especializado e apoio aos mesmos e às suas famílias nas escolas municipais de Manaus.

Para o vereador Luís Mitoso, a proposta é fundamental para promover uma atenção especial à educação e à saúde daquelas crianças que sofrem com algum tipo de deficiência, incluindo os autistas.

“Estamos garantindo uma educação mais inclusiva e respeitosa para todos. Esse é um grande passo para as nossas crianças e famílias que precisam de um suporte especializado no ambiente escolar. Esta propositura assegura base legal para qualquer prefeito fazer com que se cumpra o que estará agora na nossa Lei maior, que é a Loman”, afirmou Mitoso.

A partir de então, os estabelecimentos da rede municipal de ensino realizarão o atendimento educacional especializado por meio de profissionais de apoio escolar, professores habilitados ou especialistas, responsáveis pela mediação escolar como serviço de suporte à inclusão escolar dos alunos.

Além do autor da propositura, Luís Mitoso (MDB), subscreveram à proposta 27 dos 41 vereadores da Casa. A emenda à Loman nº 005/2023 foi promulgada pelo presidente da CMM e entra em vigor imediatamente.

