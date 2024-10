O corpo de um homem foi encontrado, no final da manhã desta quarta-feira (30), em uma área de mata na Rua São Benedito, entrada do Beco Sarapuí, no Bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus. A vítima foi morta com mais de 20 facadas.

Conforme o delegado Mário Melo, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima tem entre 30 e 35 anos. Segundo peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o crime foi praticado, possivelmente, por mais de uma pessoa.