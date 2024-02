Atacante brasileiro foi expulso de forma polêmica na vitória do Barcelona sobre o Alavés.

O atacante Vitor Roque não ficou nada feliz com a expulsão que recebeu na vitória do Barcelona sobre o Alavés, no último fim de semana, pela 23ª rodada de LALIGA.PUBLICIDADE

A insatisfação do jovem brasileirão não foi só pelos cartões questionáveis que recebeu do árbitro Martínez Munuera, minutos depois de marcar o terceiro gol da vitória, mas pela justificativa que ouviu.

A declaração de Vitor Roque, de 18 anos, foi dada em entrevista exclusiva ao jornal espanhol “Mundo Deportivo”, publicada nesta sexta-feira (9).

Barcelona tem apelo negado por LALIGA

O Barcelona ainda tentou apelar contra a expulsão do camisa 19, mas o pedido foi negado por LALIGA. Assim, ele desfalca o clube na partida contra o Granada, no próximo domingo (11).

“Acredito que o cartão amarelo foi injusto, pelo menos o segundo, e agora sou obrigado a cumprir a suspensão. Foi a decisão da arbitragem, o Barça tentou recorrer de todas as formas, mas não tenho o que fazer além de aceitar e me preparar para a próxima partida”, seguiu Roque.

