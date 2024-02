O abastecimento de água em bairros da zona Leste de Manaus será interrompido neste domingo (11), informou a concessionária Águas de Manaus. A Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes será temporariamente desligada para um serviço da Amazonas Energia.

Os serviços da concessionária de energia estão programados para iniciarem às 4h30, com prazo para finalização às 10h30 do domingo. Após a conclusão da manutenção elétrica, as estações serão religadas e o abastecimento de água começa a retornar gradativamente na cidade, chegando primeiro nas regiões mais baixas e, posteriormente, aos locais de áreas mais elevadas.

A previsão é que o abastecimento de água esteja completamente normalizado em toda área abrangida em até 24 horas após a conclusão da intervenção.

Veja os bairros afetados:

São José 3;

Zumbi I e II;

Tancredo Neves;

Gilberto Mestrinho;

Santa Inês;

Cidade Nova (Núcleos 02, 03, 04, 15, 16, 21, 22, 23 e 24);

Novo Aleixo I e II;

Amazonino Mendes I e II;

Cidade de Deus I e II,

Alfredo Nascimento I e II;

Jorge Teixeira I, II, III, e IV, Prourbis.

A empresa Águas de Manaus recomenda que a população reserve água para o período. Hospitais e Unidades Básicas de Saúde terão apoio de equipes com carros-pipa para o abastecimento.

Qualquer situação emergencial no período deve ser informada imediatamente à concessionária, nos canais de atendimento: 0800-092-0195 (Whatsapp e SAC), www.aguasdemanaus.com.br e Aplicativo Águas App. O atendimento é gratuito e está disponível 24h.