O Corinthians tem oficialmente um novo técnico. O clube anunciou a chegada de António Oliveira, português de 41 anos, que estava no Cuiabá.

Ele assinou contrato até o fim de 2024 e já comandou o treino desta sexta-feira (9). O acordo tem renovação automática por mais um ano caso atinja metas de performance.

António Oliveira fará sua estreia como técnico do Corinthians no próximo domingo (11), contra a Portuguesa, pelo Paulistão. O clube conseguiu regularizá-lo quatro segundos antes do fechamento do BID.

A confirmação do Corinthians veio após o Cuiabá anunciar que o time paulista pagou a multa rescisória do técnico, avaliada em R$ 1,04 milhão. Quatro auxiliares vão acompanhar Oliveira: Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio.

O português substitui Mano Menezes, demitido após quatro derrotas consecutivas no Paulistão.

Carreira de António Oliveira

O treinador português, de 41 anos, fez sua segunda passagem pelo Cuiabá, iniciada em maio de 2023. No Dourado, ele deixou o time na 12ª posição do Brasileirão de 2023, classificado para a Copa Sul-Americana.

No Brasil, António Oliveira também comandou o Coritiba, em 2023, e o próprio Cuiabá, em 2022. Antes, ele foi treinador da equipe B do Benfica, ainda em 2022.

Entre 2021 e 2020, o português dirigiu o Athletico-PR, onde iniciou a trajetória profissional depois de ser auxiliar.

