A estudante ainda estava com o celular e um milk-shake nas mãos quando “escala” o balcão de um estabelecimento

Minas Gerais – Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma estudante Débora Rezende, 19, consegue evitar o próprio atropelamento com uma ‘manobra’. A jovem estava com celular e um milk-shake nas mãos quando “escalou” um balcão para fugir do acidente que envolveu um ônibus e cinco carros.

Estudante ‘escala’ balcão para escapar de atropelamento(Foto: Reprodução)

Após ter problemas no freio do veículo, o motorista do ônibus perdeu o controle de direção. Ele bateu em cinco veículos e só parou quando atingiu um dos automóveis que estava parado na rua. O carro segue na direção da jovem que estava na frente de um estabelecimento.

Nas imagens é possível perceber quando o carro se aproxima e Débora consegue colocar os pés sobre o veículo, apoiar-se no balcão e pular, escapando sem qualquer ferimento e segurando em mãos celular e o milk-shake. Além da estudante, outras quatro pessoas também estavam no estabelecimento mas conseguem correr do local antes do acidente.

O vídeo que viralizou nas redes sociais aconteceu no último fim de semana em Três Pontas, interior de Minas Gerais.

Veja vídeo:

