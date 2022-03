Avalie o post

Nessa quinta-feira (10), ônibus, micro-ônibus e mototáxis que operam no sistema público de transporte foram alvos de uma operação, na Zona Leste.

Segundo Stanley Ventilari, Diretor de Operações de trânsito do IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana), a operação foi deflagrada para identificar possíveis irregularidades nos veículos que circulam pelas ruas da capital.

”Já nas últimas semanas, apreendemos mais de 10 veículos do transporte alternativo retirando de circulação justamente para tentar corrigir as irregularidades, e essa nossa operação é justamente para tentar garantir a segurança viária na cidade de Manaus”, disse o Diretor de Operações de trânsito do IMMU.

Entre as principais irregularidades, foram encontrados veículos com o pneu careca, veículos com a documentação em atraso, condutor com a habilitação vencida e transporte irregular de passageiros.

Stanley ainda destaca que a operação deve continuar em diferentes pontos da cidade.

”São operações planejadas, e que devem ocorrer em todas as zonas da cidade, e nós vamos intensificar esse tipo de fiscalização justamente para trazer mais segurança para o condutor”, disse Stanley.

O condutor que quiser denunciar irregularidades, deve entrar em contato com o órgão através do 0800 092 1188.

Yuri Bezerra – Rádio Rio Mar

