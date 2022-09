Com palestras da coach e consultora organizacional Vera Larrat e da psicóloga Anna Lídia Baima, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou nesta quinta-feira (1), no auditório do órgão, a edição de 2022 do Programa de Preparação para Aposentadoria – Eterno Aprendiz (PPA).

Realizado anualmente pela Corte amazonense, o PPA volta a ser presencial após dois anos de atividades virtuais por conta da pandemia de Covid-19. Conforme o conselheiro-presidente Érico Desterro, o evento é de suma importância para que os servidores adentrem em uma nova fase da vida de forma segura e preparada.

“Esse é um programa já bastante tradicional, realizado todos os anos por nós e que, inclusive, recebe servidores de diversos órgãos públicos do Amazonas. O PPA é uma referência naquilo que se propõe e não tenho dúvidas que a edição deste ano será uma das melhores, até mesmo pelo retorno das atividades presenciais”, disse o presidente.

O PPA possui uma estrutura modular, cujos módulos abordam aspectos das áreas: Emocional, Social, Saúde, Legal, Organizacional e Empreendedorismo, de fundamental importância para o bem-estar do ser humano. O PPA está desde 2011 oferecendo informações sobre novas perspectivas de vida, viabilizando o desenvolvimento de projetos empreendedores no decorrer do Programa.

As aulas serão realizadas todas as quintas-feiras, de 9h às 11h, nas salas de aulas da Escola de Contas Públicas (ECP), na sede do TCE-AM. Este ano também serão realizadas oficinas de artesanato, com emissão de certificados para os inscritos no programa. As inscrições serão feitas pela plataforma da ECP, pelo link: ecpvirtual.tce.am.gov.br.

O Programa conta com a parceria com os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, da esfera estadual e municipal, Ministério Público Estadual e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O post Tribunal de Contas lança Programa de para Aposentadoria apareceu primeiro em Portal Você Online.