O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), via Diretoria de Saúde (Disau), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou a imunização contra Influenza, Sarampo e Covid-19 na Corte de Contas.

A ação foi realizada nesta quarta-feira (31), levando em consideração a extrema necessidade de vacinação da população em geral e prosseguimento no processo de imunização contra a Covid-19 e Influenza.

“A parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus é de extrema importância para que a comunidade do TCE-AM fique protegida contra as infecções virais. É uma ação indispensável e fico muito contente com o mobilização dos servidores para completarem seu quadro vacinal”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Ao todo foram disponibilizadas 250 doses de imunizantes para os servidores, colaboradores e estagiários do TCE-AM.

