A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) anunciou, nesta quarta-feira (31), a implantação do Paredão Móvel, sistema inteligente de câmeras de videomonitoramento embarcado, adaptado dentro de viaturas, com o objetivo de identificar, em tempo real, veículos com restrição de roubo ou furto.

O sistema integra o plano de segurança Amazonas Mais Seguro, implantado pelo Governo do Amazonas em julho de 2021.

O Paredão Móvel alia serviços de inteligência e de tecnologia para auxiliar o trabalho do policial militar, bem como aumentar a sensação de segurança da população.

As câmeras, instaladas na parte frontal das viaturas, permitem a leitura da placa de todos os veículos que passarem em frente à guarnição.

Caso o veículo tenha algum tipo de restrição, um sinal sonoro é emitido dentro da viatura para que os policiais procedam à abordagem.

“Todos os veículos que cruzarem com uma viatura da Polícia Militar do Amazonas terão as placas lidas e confrontadas com um banco de dados, que vai apontar se ele está ou tem suspeita de estar envolvido em algum crime na cidade de Manaus.

E imediatamente essa viatura recebe um alerta informando que o veículo deve ser abordado”, explicou o coronel Vinícius Almeida, comandante-geral da PMAM, durante coletiva de imprensa.

Pioneirismo

A PMAM é a primeira corporação do Brasil a utilizar a ferramenta tecnológica no combate à criminalidade de duas e quatro rodas.

Para Vinícius Almeida, idealizador do projeto, a tecnologia vai facilitar imensamente o trabalho dos policiais nas ruas de Manaus e dar mais segurança à população.

Operacionalização

Ainda durante a coletiva de imprensa para anunciar a implantação do novo sistema, o comandante-geral da PMAM entregou oito viaturas traçadas, zero quilômetro, para a corporação.

Os veículos são os primeiros a receber a tecnologia do Paredão Móvel. Em breve, todas as viaturas da Polícia Militar serão equipadas com o sistema de videomonitoramento.

“A gente espera que agora, com todas as nossas viaturas implantadas com o Paredão Móvel, a redução do índice de roubos de veículos seja superior a 25%.

Nossa meta é chegar aos 35% até dezembro. Hoje, inicialmente são oito viaturas com o sistema. Até semana que vem, já serão mais 50. E, no máximo em 60 dias, todos os nossos 400 carros, ou seja, 100% da nossa frota, receberão os equipamentos”, completou Almeida.

