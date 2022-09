A Expedição Titanic 2022, que conta com uma equipe de mergulhadores, conseguiu capturar imagens inéditas em 8k do navio Titanic, expondo um nível novo de detalhes e cores. A filmagem foi divulgada no canal do YouTube da OceanGate Expeditions.

As imagens fornecem cenas da famosa proa do Titanic, a âncora de bombordo, o casco número um, uma enorme corrente de âncora (cada elo pesa aproximadamente 91 quilos) e o porão de carga.

O navio afundou há 110 anos, na madrugada do dia 14 para o dia 15 de abril de 1912, quando o luxuoso transatlântico colidiu com um iceberg no Atlântico Norte por volta da meia-noite, afundando em menos de três horas.

Foram 1.517 pessoas mortas e 706 sobreviventes, dos 2.223 passageiros e tripulantes, de acordo com o relatório do Senado dos Estados Unidos sobre o desastre.

“Os detalhes surpreendentes nas imagens de 8k ajudarão nossa equipe de cientistas e arqueólogos marítimos a caracterizar a decadência do Titanic com mais precisão à medida que capturamos novas imagens em 2023 e além”, disse Stockton Rush, presidente da OceanGate Expeditions.

“Capturar essa filmagem em 8K nos permitirá aumentar o zoom e ainda ter qualidade 4K, que é fundamental para projetos de vídeo imersivos e de tela grande. Ainda mais notáveis ​​são as cores fenomenais nesta filmagem”, disse Rush.

Para ele, “ter especialistas a bordo do submersível Titan quando mergulhamos permite que eles avaliem o naufrágio por meio de observação direta, guiem nossa exploração de diferentes características do naufrágio e continuem seu estudo usando as imagens”, continua.

Assista: