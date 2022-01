Avalie o post

A Temporada de Cruzeiros 2022 em Manaus não vai mais começar no dia 20 de janeiro, como estava previsto. O motivo são as desistências recentes de embarcações que viriam para a capital, segundo a Manauscult (Fundação Municipal de Cultura Eventos e Turismo). Com o ressurgimento de casos de Covid-19 na Europa e em virtude da nova variante Ômicron, cinco dos 11 navios que teriam Manaus como destino cancelaram a viagem.



Com isso, a temporada de cruzeiros é reavaliada pelos órgãos responsáveis. A Prefeitura informou que vai seguir toda e qualquer orientação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), do Ministério da Saúde, do Ministério do Turismo e da Secretaria Municipal de Saúde.

A Anvisa recomendou o cancelamento dos cruzeiros nacionais e Manaus ainda não possui autorização para os internacionais, mesmo tendo seis cruzeiros previstos.

Segundo a Manauscult, caso o cenário da pandemia não se estabilize, há o risco de cancelamento. A pasta informou ainda que existe possibilidade de nova redução na quantidade de cruzeiros vindo à Manaus, dependendo do cenário da Covid-19 no mundo e no Brasil. É possível que os armadores internacionais decidam que em 2022 não haverá mais a temporada.

A orientação da Anvisa ao Ministério da Saúde é que a suspensão dos navios de cruzeiro na costa brasileira ocorra de forma provisória. A medida anunciada nesse fim de semana ocorre depois do aumento de infeções pelo coronavírus em embarcações nos últimos dias.

Na sexta-feira, o navio MSC Splendida, atracado no Porto de Santos (SP) e o navio Costa Diadema, atracado em Salvador, interromperam as atividades devido a surtos de covid-19.

Mesmo com a recomendação da Anvisa, é necessária uma decisão do Ministério da Saúde para que a suspensão dos cruzeiros ocorra de fato. Por enquanto, o Ministério da Saúde afirma que vai avaliar as medidas cabíveis.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

Fonte