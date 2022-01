Avalie o post





Na noite do primeiro dia do ano, foi realizada no Memorial Amigos do Cruzeiro, localizado na Av. Timbiras, Cidade Nova, a tradicional Missa Pela Paz da Arquidiocese de Manaus, presidida pelo Arcebispo Metropolitano Dom Leonardo Steiner e concelebrada pelos padres do Setor Padre Pedro Vignola. Durante a celebração também foi realizada a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus.

De acordo com Dom Leonardo, enquanto andarmos neste mundo nós nunca conseguiremos estar na completa paz, pois a paz definitiva só na eternidade, mesmo assim Jesus nos pediu para sermos anunciadores da Paz, pois no meio da humanidade sempre há a possibilidade de viver na Paz e um dos segredos para isso é o diálogo com todos.

Esse ano mais uma vez, em virtude da pandemia, não foi possível ser realizada nem a caminhada e nem a carreata.

De acordo com a coordenadora Núbia Gonzaga, a celebração aos poucos está voltando ao normal, trazendo mais fiéis para participar da missa campal todo primeira segunda – feira do mês.



Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

Colaboração: Érico Pena





Fonte