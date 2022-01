Avalie o post

‘Estou bem, praticamente assintomática’, disse a artista, tranquilizando os fãs; ela está isolada em casa

São Paulo – Preta Gil usou as redes sociais para comunicar aos fãs e seguidores que foi diagnosticada com a Covid-19 pela segunda vez. Apesar do teste positivo para a doença, a artista tranquilizou a todos e disse que está bem e com sintomas muito leves, quase inexistentes.

Foto: Reprodução / Instagram

“Estou praticamente assintomática, com cansaço, ardência no nariz, mas nada de mais. Não tive dor de garganta nem de cabeça. Estou bem, me cuidando, já falei com todos os meus médicos e a recomendação é esta: isolamento, hidratação, e remédio se tiver dor de cabeça, febre… Fora isso, observação”, relatou Preta.

Ao fim do vídeo, a artista, que já tomou duas doses da vacina anti-Covid, ainda falou sobre o imunizante: “Aproveito para reforçar a importância da vacinação, que ajuda muito a diminuir as chances de sintomas severos do vírus e complicações!!!! Se cuidem”.

Assista ao vídeo na íntegra

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte