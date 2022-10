Rodrigo Nascimento de Oliveira, conhecido como ‘Bolacha’, de 20 anos, foi preso nesta segunda-feira (10), em uma invasão no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Ele é suspeito de envolvimento na morte do professor Kedson Bentes de Lima, que ocorreu em maio de 2021, na zona rural do município de Autazes, no interior do Amazonas.

A prisão foi feita pela equipe da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus), com o apoio Departamento de Polícia do Interior (DPI).

De acordo com o delegado David Jordão, titular da 35ª DIP, Rodrigo, conhecido como “Bolacha”, é um dos envolvidos na morte do professor Kedson. Na época do crime, durante a investigação, foi constatado que o suspeito tinha uma suposta desavença com a vítima por conta de relacionamentos amorosos.

“Tivemos conhecimento que Rodrigo estava em Manaus, e de imediato, com o apoio do DPI, conseguimos chegar até ao endereço dele e prendê-lo”, explicou o titular.

Fonte: Portal Em Tempo