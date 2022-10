O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse hoje de manhã (11) em Brasília que, após reunião no Ministério da Infraestrutura, ficou definido que o Estado vai ajudar no restabelecimento do tráfego nos dois locais onde as pontes desabaram na BR-319 (Manaus-Porto Velho) com o fornecimento de balsas para a travessia no Rio Curuça (Km 23) e na construção de um aterro no Rio Autazes (km 25).

“A alternativa da ponte metálica que seria instalada no Rio Curuça será substituída por duas balsas, que serão levadas para fazer o transporte de veículos e passageiros no local. Já no Rio Autazes, será feito um aterro para restabelecer o tráfego”, informou o governador.

Ainda segundo ele, o material para o o aterro já está sendo enviado para o local, como seixo, pedras e barro para aterrar o local, onde a ponte desabou.

Com relação as balsas, ele disse que elas serão levadas para o Rio Curuça para agilizar o translado dentro das próximas horas.

O pessoal do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) e militares do Exército estão trabalhando na limpeza e preparação do terreno para início translado entre as duas margens dos rios, que cortam a rodovia.

