Izaías Barbosa Gonçalves, 23, e Erivan Silva dos Santos, 21, foram presos pela Polícia Civil (PC), em Eirunepé (a 1.159 quilômetros de Manaus). De acordo com o gestor da Delegacia Especializada, investigador Gonzaga Rezende, os homens são suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio e tentativa de homicídio, respectivamente.

Gonzaga informou que as prisões ocorreram durante a operação Êxodo 2, em cumprimento a mandados judiciais. Izaías é suspeito de ter assassinado a facadas Francisco Elias da Silva. O crime ocorreu no dia 25 de agosto deste ano. Já Erivan, conforme o gestor, tentou assassinar no último dia 29, Ananias Alves de Oliveira, 25.

"Os dois autores são elementos perigosos, sendo os dois já tem passagens por tentativas de homicídios no município", frisou.

Procedimentos

Izaías foi preso por homicídio e Erivam por tentativa de homicídio. Após o término dos procedimentos cartorários, a dupla foi encaminhada para a carceragem da delegacia, onde vai permanecer à disposição da Justiça.