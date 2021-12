Avalie o post

Localização, método de ensino, opção de período integral e oferta de cursos extracurriculares são alguns dos fatores que devem estar no radar dos pais e responsáveis.

O Sinepe Amazonas -Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas preparou algumas dicas aos pais e responsáveis que estão em busca de escola para o próximo ano letivo. A vice-presidente do Sinepe-AM, Laura Cristina Andrade dá dicas para os pais.

No caso da localização, o ideal é que seja uma instituição que faça parte da rota diária da família, seja perto de casa ou do trabalho, para evitar que mais cedo ou mais tarde, devido ao trânsito e tempo de deslocamento, o aluno não tenha que interromper os estudos e mudar de escola.

Outro ponto importante que ela destaca é com relação a segurança da escola. É fundamental que os pais verifiquem se há controle e procedimentos de entrada e saída de alunos, sistema de monitoramento (como câmeras de vigilância em posições estratégicas e alarmes), e sistema de prevenção a incêndios e primeiros socorros.

Outra dica é observar se o investimento estará dentro do orçamento da família, lembrando que os gastos vão além da mensalidade. Incluem também itens que farão parte do dia a dia do estudante, como uniforme, material didático, curso extracurricular e lanche diário.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

