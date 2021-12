Avalie o post

Vários modelos, tamanhos, uns mais coloridos, outros de uma cor só, uns mais conceituais e outros bem simples. O presépio foi criado em 1223 por um santo muito conhecido, São Francisco de Assis. A ideia de São Francisco era mostrar as pessoas como havia sido a noite em que Jesus nasceu.

A tradição já perdura por gerações e hoje em dia é comum encontrarmos presépios desde as igrejas, casas de família, locais comerciais, entre outros.

Por ser algo comum neste tempo natalício, a Catedral Metropolitana de Manaus criou um Concurso de Presépios. De acordo com o pároco, Pe. Hudson Ribeiro, a iniciativa veio para valorizar esse símbolo tão importante no natal.

Foram inscritos no concurso 34 presépios, 10 deles foram eleitos e deles, três foram escolhidos para a premiação.

A premiação foi dividida da seguinte forma: O primeiro lugar com um prêmio no valor de 500 reais, o segundo lugar, uma joia Rommanel e o terceiro lugar, 100 reais.

Em primeiro lugar, ficou a Paróquia de São Francisco de Assis, em segundo lugar Paulo Gama e em terceiro lugar a Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos.



Ouça a matéria completa:





Rafaella Moura – Rádio Rio Mar







Fonte