Todos os serviços do Sine/AM continuam sendo oferecidos e realizados de forma on-line

Manaus -O Sine Amazonas divulga 33 vagas de emprego para esta terça-feira (21/12). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.go v.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

01 VAGA: ANALISTA DE SUPORTE (T.I.)

Escolaridade: Técnico em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com suporte em Help Desk, manutenção em computadores, notebooks, estrutura de redes e telefonia, CNH B, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade em atendimento ao cliente, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência no preparo de pratos regionais entre outros, boa comunicação, habilidades para liderar e trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO ELETROTÉCNICO

Escolaridade: Técnico em Eletrotécnica ou Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em eletrotécnica ou elétrica industrial, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Arquitetura a partir do 4º período;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter noção multidimensional do espaço, abstração, AutoCad, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em máquina reta industrial, boa comunicação, facilidade de trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de agente de portaria ou vigilante atualizado, CNH A, moto própria, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade para trabalhar no município de Iranduba, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH D ou E, curso de direção preventiva e transporte coletivo de passageiros, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter conhecimento em rotinas administrativas, informática, CNH B, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



11 VAGAS: ASSISTENTE DE LOJA EM DROGARIA -PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter conhecimento de atividades operacionais, organização de produtos na loja e em estoque, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

