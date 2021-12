Avalie o post

As festas de final de ano nos trazem a doce memória da nossa infância, o gostinho de férias escolares, as reuniões em família e os encontros com aqueles parentes e amigos que a gente via só no fim do ano.

E as programações da igreja? Sempre tão lindo aqueles presépios em diversos tamanhos e cores, sem contar as apresentações de Natal.

Hoje você tem a oportunidade de vislumbrar um grande espetáculo de Natal. Com um histórico de apresentações natalinas realizadas há seis anos na cidade, o Projeto Artes da Comunidade Católica Shalom Manaus lança neste ano um novo musical: “O Pobre de Belém”, trazendo uma nova perspectiva sobre o mistério do Natal.

O espetáculo, apresentado de forma inédita na cidade, é um musical que mescla vários estilos populares, do funk ao reggae, destaca a Postulante da Comunidade Shalom e diretora artística do espetáculo, Karol Ribeiro.

A apresentação será no dia 21 de dezembro, com duas sessões, às 18h30 e às 20h, no Teatro Manauara, localizado no Manauara Shopping.

Os ingressos podem ser adquiridos na Livraria Shalom – Rua Rio Jutaí, número 817 no bairro Nossa Senhora das Graças.



Ouça a matéria completa:





Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

Fonte