A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), realizam, na manhã desta quinta-feira (23), a operação Armagedon, nas sete unidades prisionais da capital amazonense. A ação é um treinamento que envolve as forças de segurança do estado e município, para atuar em casos de sinistros no presídio.

O treinamento acontece nas unidades prisionais localizadas no quilômetro 8 da rodovia BR-174, além da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

A ação tem por objetivo simular a atuação e efetividade do emprego das forças de segurança, em casos de rebelião ou motim, no sistema prisional. No treinamento, são analisados o tempo de resposta das viaturas, procedimentos de gerenciamento de crise e retomada do controle da unidade. O treinamento deve encerrar ao final da manhã.

Estão sendo empregados efetivos da Seap, por meio do Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP), bem como da SSP-AM, por meio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), entre outros.

Fonte: SSP-AM

Foto: Seap/AM

Fonte