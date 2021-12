Avalie o post

Câmeras de segurança registraram o momento em que o crime aconteceu

Manaus – O cadeirante identificado como Paulo, vulgo “Paulinho”, foi preso na manhã desta quinta-feira (23) pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS). Ele é suspeito de assassinar Samuel Ferreira França, 41, no dia 18 de outubro na Rua Prosperidade, bairro Alvorada, zona oeste de Manaus.

Segundo informações, no dia do crime, o suspeito e a vítima estariam conversando quando Paulo desferiu uma facada no peito de Samuel, que foi a óbito no dia 19 de outubro. Câmeras de segurança registraram o momento em que o crime aconteceu.

Por ser cadeirante, o suspeito chegou carregado pela equipe policial até ser colocado na cadeira de rodas.

Veja vídeo:



Veja o momento em que o crime aconteceu:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

