Rio de Janeiro – O ano de 2022 mal começou e já está cheio de novidades no mundo da música. Neste domingo (2), os integrantes do Roupa Nova anunciaram um show, com direito a gravação, que farão para celebrar os 40 anos da banda. A apresentação está marcada para fevereiro no Rio de Janeiro.

“2022 promete muitas surpresas e emoções! Dia 4 de fevereiro, na @jeunessearena, tem gravação especial! Vamos comemorar juntos os nossos 40 anos? Garanta seu lugar pra essa noite emocionante”, informa o comunicado postado no perfil oficial do grupo.

Os músicos ainda explicaram que a apresentação vai contar com a presença de Fábio Nestares, novo vocalista que assumiu o lugar de Paulinho após a morte dele em dezembro de 2020 vítima de complicações da Covid-19.

“Fiquem tranquilos e animados, Fábio Nestaresestará com certeza! Aguardem novidades e surpresas. E muito obrigado por todo carinho de vocês, esse show vai ser lindo.”

