Um barranco deslizou na rua Itaberaba, no Conjunto Sérgio Pessoa Neto, no bairro Francisca Mendes, em decorrência das chuvas das últimas semanas. Duas casas desabaram durante a tarde de sábado e outras duas estão comprometidas, além de uma parada de ônibus. Parte da via foi interditada e, segundo a Defesa Civil municipal, os moradores foram encaminhados à Semasc (Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania) para os serviços de assistência social.



Quem mora na região conta que o problema é antigo. Em 2020, já houve outro desabamento, mas as providências não foram tomadas. Com as chuvas intensas, o problema se agravou, como relata a moradora Adriane.

“Ficou só na promessa da Defesa Civil vir. Conforme as chuvas, semana passada caiu aquela parte todinha da avenida principal e hoje caiu o restante. A Defesa Civil veio umas 3, 4 vezes e ficou só na promessa. Agora precisou acontecer essa desgraça para tentarem tomar uma providência”, relatou Adriane.

A Avenida Itaberaba corre o risco de desabar e deve se manter interditada. No dia da erosão, agentes do IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana) estiveram no local. Funcionários da Amazonas Energia também foram ao bairro, pois um dos postes da rua corre o risco de desabar.

Depois que o barranco deslizou na rua Itaberaba em decorrência das chuvas, a prefeitura de Manaus anunciou que nesta segunda-feira vai dar início à uma grande ação de intervenções nos igarapés da capital para diminuir ao máximo o impacto do período chuvoso.

A ação deve atuar com todas as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e mais 300 servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. Devem ser utilizados mais de 15 hidrojatos, retroescavadeiras, caminhões e todo maquinário necessário, para que o serviço alcance o maior número de igarapés dragados e possa evitar alagamentos futuros.

Além das construções em áreas irregulares, o lixo é um dos principais problemas durante o período de cheia na área urbana. No ano passado, eram recolhidas cerca de 30 toneladas de resíduos dos igarapés de Manaus todos os dias.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

Foto: Divulgação / GAO

