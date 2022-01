Avalie o post

Especialista da Catho dá recomendações para começar o ano sendo efetivado

São Paulo – No fim de ano muitas vagas de emprego temporárias são abertas, especialmente para suprir as demandas das festas e até mesmo das férias. Essa pode ser uma grande chance para quem quer se recolocar no mercado, pois muitas delas podem se tornar um emprego efetivo no começo do ano.

(Foto: Divulgação / Stock)

Para isso, é preciso prestar atenção em alguns pontos importantes. A Líder de Recursos Humanos da Catho, Patricia Suzuki, separou cinco dicas para conquistar a tão sonhada efetivação. Confira:

Demonstre interesse: Vá além do que esperado, seja proativo, conclua as suas atividades com qualidade e se terminar antes do prazo ofereça ajuda para colaborar com os colegas. Conheça os outros setores da empresa, coloque-se à disposição para aprender, contribuir e ajudar em demais áreas;

Foque nos resultados: Tenha clareza sobre o seu escopo de trabalho, faça as perguntas necessárias para entender o contexto da área na organização e objetivo do seu trabalho para contribuir da melhor forma com o time. Com isso, fica muito mais fácil focar nos resultados esperados. Assim, é possível estabelecer metas pessoais e profissionais e trabalhar para conquistá-las. Consequentemente, você mostrará para os líderes os resultados conquistados de forma prática;

Se envolva com a cultura organizacional da empresa: Cada empresa possui uma identidade, o modo próprio de fazer as coisas.. Sendo assim, fique atento à forma como as pessoas alcançam resultados, se comunicam, se relacionam, enfim, como as coisas funcionam dentro do seu local de trabalho e adote esse estilo para suas funções diárias. Troque experiências com colegas de trabalho, proponha soluções se necessário, peça direcionamentos ao seu gestor e, claro, busque se integrar ao time;

Se relacione: Aproveite os pequenos momentos do dia a dia para se relacionar com as pessoas do seu trabalho. Busque ser gentil, troque informações, dialogue. Além de ser enriquecedor, conhecer novas pessoas também é uma ótima oportunidade para ser visto como um profissional de fácil convívio e entrosado. Tanto na vida quanto no ambiente de trabalho a máxima de quem não é visto não é lembrado é super válida;

Busque oportunidades para manifestar seu desejo de ser efetivado: Ainda que a empresa não tenha pretensão de contratar efetivamente um novo funcionário, se você realmente gostou da experiência e tem vontade de fazer parte do time fixo, busque uma oportunidade para dizer isso. Chame o seu gestor em particular, explique suas expectativas, pergunte sobre a possibilidade de uma efetivação. No mais, aguarde o fim do contrato e assim, quem sabe, as coisas mudem.

