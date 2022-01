Avalie o post

Segundo relatos de testemunhas, os irmãos foram executados por ocupantes em um veículo modelo Ford Ka, de cor vermelha

Manaus – Os irmãos Leonardo Araújo Pereira, 21, e Ruan Carlos de Jesus Araújo Pereira, 20,

foram assassinatos a tiros na tarde deste domingo (2), na Rua Rabino Jacob, Conjunto João Paulo 2, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

Foto: Nainy Castelo Branco

Segundo relatos de testemunhas, os irmãos foram executados por ocupantes em um veículo modelo Ford Ka, de cor vermelha. Os criminosos fugiram do local.

Ao lado de um dos corpos, foram encontradas seis cápsulas deflagradas. Todo o material foi recolhido pela equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

De acordo com o delegado Cicero Túlio, do 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP), a área em que o crime aconteceu é considerada vermelha.

“É uma zona vermelhava, existe um intenso envolvimento do tráfico de drogas, então nenhuma possibilidade é descartada”, explicou o delegado.

Os corpos dos irmãos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia EspecialIzada em Homicídios e Sequestros(DEHS) investiga o caso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

