Superproduções voltaram a faturar alto com a reabertura dos cinemas no mundo após um 2020 complicado para a indústria

São Paulo – Com a vacinação contra a Covid-19 avançando em boa parte do mundo, as atividades de lazer, como cinema, começaram a ser retomadas em 2021 após longa paralisação em 2020. Diversos filmes tiveram o lançamento adiado ou transferido para as plataformas de streaming, enquanto outros, divulgados da metade do ano para a frente, voltaram a gerar impacto nas bilheterias dos cinemas. Confira algumas das produções que mais deram o que falar ao longo deste ano.

(Foto: Divulgação/Disney)

Cruella – maio de 2021

Por causa dos atrasos gerados pela pandemia, o live-action de Cruella foi lançado diretamente no streaming. A recepção do filme foi boa por parte de público e críticos, especialmente pela versão de Emma Stone da grande vilã de 101 Dálmatas e pela parceria com Emma Thompson em tela. O sucesso foi tão grande que já foi confirmada uma sequência para a produção, ainda sem data exata de estreia.

(Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures)

Godzilla vs Kong – maio de 2021

O mais novo filme da franquia de monstros da Warner Bros. Pictures chegou aos cinemas e faturou alto em bilheteria, apesar das críticas mistas, com mais de US$ 467 milhões, R$ 2,6 bilhões. Os efeitos especiais grandiosos do filme chamaram a atenção do público

Velozes & Furiosos 9 – junho de 2021

(Foto: Divulgação/Universal Pictures)

O nono filme da franquia de ação foi mais um a ter a data de estreia adiada, em mais de um ano. No cinema, ele se tornou uma das maiores bilheterias do ano, rendendo mais de US$ 726 milhões mundialmente, algo em torno de R$ 4 bilhões

Viúva Negra – junho de 2021

(Foto: Divulgação/Marvel Studios)

Também afetado pelos atrasos da pandemia, o primeiro filme-solo da heroína da Marvel teve lançamento simultâneo nos cinemas e na plataforma de streaming da Disney, com custo adicional. Além de seu sucesso de bilheteria, o filme deu o que falar por causa da polêmica que o envolveu. Scarlett Johansson entrou com um processo contra a Disney por quebra de contrato, já que, anteriormente, Viúva Negra seria lançado apenas nos cinemas. Mais para o fim do ano, a estrela e a empresa chegaram a um acordo e anunciaram que voltarão a trabalhar juntos.

Space Jam: Um Novo Legado – julho de 2021

(Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures)

A nova versão do clássico dos anos 1990 deu o que falar por trazer o astro do basquete LeBron James como protagonista, substituindo Michael Jordan. A mistura de live-action com animação 3D rendeu cerca de US$ 162 milhões em bilheteria, algo em torno de R$ 900 milhões.

Jungle Cruise – julho de 2021

(Foto: Divulgação/Disney)

Assim como aconteceu com Piratas do Caribe, a Disney conseguiu outro filme de sucesso ao adaptar a história de uma das atrações de seus parques temáticos, o Jungle Cruise. A superprodução com Dwayne Johnson, Emily Blunt e Edgar Ramírez foi divulgada ao mesmo tempo nos cinemas e no streaming, com custo adicional, arrecadando US$ 220 milhões, ou R$ 1,2 bilhão

O Esquadrão Suicida – agosto de 2021

(Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures)

Outra versão renovada de sucesso foi O Esquadrão Suicida, agora pelas mãos do diretor James Gunn, responsável por outra equipe famosa, os Guardiões da Galáxia. Com um elenco recheado de estrelas, o filme chegou aos cinemas e em algumas localidades do mundo também no streaming. No Brasil, estreou em agosto e em apenas um mês estava disponível por streaming. A adaptação rendeu US$ 167 milhões, o equivalente a R$ 927 milhões

Maligno – setembro de 2021

(Divulgação/Warner Bros. Pictures)

Um dos filmes de terror mais elogiados do ano, Maligno é dirigido por James Wan, nome por trás de sucessos como a franquia Invocação do Mal, e tem Annabelle Wallis, de Annabelle, como protagonista. A trama diferenciada chamou a atenção dos críticos e arrecadou US$ 33 milhões mundialmente, cerca de R$ 183 milhões.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis – setembro de 2021

(Foto: Divulgação/Marvel Studios)

O novo herói da Marvel chegou com tudo! Shang-Chi recebeu elogios da crítica e fez muito sucesso com o público nos cinemas, arrecadando US$ 431 milhões, ou R$ 2,3 bilhões mundialmente. O filme, estrelado por Simu Liu e Awkwafina, foi tão bem recebido que uma continuação já está programada pela Marvel

007 – Sem Tempo para Morrer – outubro de 2021

(Foto: Divulgação/Universal Pictures)

O mais novo filme do espião James Bond deu o que falar por colecionar elogios da crítica, por agradar ao público — arrecadando US$ 764 milhões, ou R$ 4,2 bilhões — e também por ser a última vez em que veremos Daniel Craig no papel. A produção passou por um longo período de adiamento. Originalmente programada para o final de 2019, só estreou em outubro de 2021.

Venom: Tempo de Carnificina – outubro de 2021

(Foto: Divulgação/Sony Pictures)

Também adiado por causa da pandemia de Covid-19, o segundo filme do personagem Venom chegou aos cinemas em outubro e se provou um novo sucesso, arrecadando US$ 483 milhões, ou R$ 2,6 bilhões.

Duna – outubro de 2021

(Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures)

A adaptação do clássico de ficção científica conta com um elenco de peso formado por nomes como Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin e Zendaya. O filme faturou US$ 382 milhões mundialmente, ou R$ 2,1 bilhões, além de ter sido aclamado pela crítica especializada. Uma continuação já foi garantida pela Warner Bros. Pictures.

Raya e o Último Dragão; Luca; e Encanto

(Foto: Montagem R7/Divulgação Disney e Pixar)

As três animações da Disney foram lançadas em contextos diferentes, mas todas ganharam aprovação dos críticos e fizeram sucesso com o público. Raya foi o primeiro a ser lançado no ano, em março, ao mesmo tempo em alguns cinemas e no streaming, com custo adicional, arrecadando US$ 130 milhões, ou R$ 722 milhões. Luca foi disponibilizado em junho no streaming, mas sem cobrança extra, faturando US$ 49 milhões, ou R$ 272 milhões. Já Encanto estreou em novembro apenas nos cinemas, arrecadando US$ 188 milhões, R$ 655 milhões, até as primeiras semanas de dezembro.

Eternos – novembro de 2021

(Foto: Divulgação/Marvel Studios)

A nova superequipe da Marvel chegou dividindo opiniões dos críticos, mas atraiu um bom público, tendo arrecadado US$ 384 milhões, ou R$ 2,1 bilhões, até o início de dezembro. Com nomes no elenco como Angelina Jolie, Richard Madden, Brian Tyree Henry, Gemma Chan, Salma Hayek e Harry Styles, a megaprodução foi comandada por Chloé Zhao, vencedora do Oscar por Nomadland

Casa Gucci – novembro de 2021

(Foto: Divulgação/Universal Pictures)

A mais recente empreitada de Lady Gaga nos cinemas foi um dos assuntos do ano no mundo do entretenimento. Com a interpretação de Patrizia Reggiani, acusada de mandar matar o marido Maurizio Gucci, herdeiro da grife de luxo, a artista colecionou elogios e é uma das favoritas como melhor atriz na temporada de premiações. O filme de Ridley Scott conta com outros grandes nomes como Al Pacino, Adam Driver, que vive Maurizio, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek, e arrecadou US$ 69 milhões, ou R$ 383 milhões, até as primeiras semanas de dezembro.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa – dezembro

(Foto: Divulgação/Marvel Studios)

O terceiro filme da franquia estrelada por Tom Holland estava envolto em mistérios e muita expectativa por parte do público, o que fez com que batesse recordes antes mesmo de estrear. O primeiro deles foi o recorde de trailer mais visto em 24 horas, ultrapassando Vingadores: Ultimato. O segundo foi o número de ingressos comercializados em pré-venda. Sites de diversos países tiveram quedas nos sistemas por causa do fluxo alto de acessos dos fãs do filme.

