Manaus – Os dias que antecedem o Natal e o Réveillon, 24 e 31 de dezembro (sextas-feiras), foram decretados pontos facultativos pela Prefeitura de Manaus, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (21). No entanto, os serviços essenciais serão mantidos à população no período de festividades de fim de ano.

As UBSs, inclusive as que atendem no regime de horário estendido, terão seus atendimentos suspensos, retornando às atividades de rotina na segunda-feira (27) (Foto: Divulgação/Semsa)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que, nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, a Maternidade Municipal Dr. Moura Tapajóz, localizada na Avenida Brasil, bairro da Compensa, zona oeste da capital, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atuam em regime de plantão, atenderão normalmente.

Também estará funcionando neste período a clínica da família Carmen Nicolau, localizada na Rua Santa Tereza D’Ávila, Lago Azul, zona norte da cidade, no horário de 9h às 18h.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), inclusive as que atendem no regime de horário estendido, terão seus atendimentos suspensos, retornando às atividades de rotina na segunda-feira (27).

Limpeza

Nesta sexta e sábado, 24 e 25/12, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguirá em ritmo de plantão para serviços de coleta e varrição nas principais vias e pontos estratégicos da cidade.

No domingo, 26/12, a Semulsp vai fazer um mutirão de limpeza no igarapé do Passarinho, na zona Norte, com serviços de coleta e remoção, varrição, capinação e outros serviços. A secretaria vai levar também a equipe de educação ambiental para a área.

As equipes da Semulsp também estarão em regime de plantão no dia 31/12 para garantir os serviços na capital amazonense. Para o sábado, 1º/1, está programado um mutirão de limpeza no bairro Cachoeirinha, zona Sul, com a atuação, ainda, da equipe de educação ambiental na área.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio informal (Semacc) informa o funcionamento das galerias populares, shopping Phelippe Daou, mercado municipal Adolpho Lisboa e das das feiras abastecedoras de Manaus durante o ponto facultativo e o feriado de Natal (25)

A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, Centro, na sexta-feira (24), funciona de 8h as 19h. No sábado (25), feriado de Natal, o centro de compras não funciona e, no domingo (26), abre de 8h as 14h.

A galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, centro, com entrada também pela rua Marquês de Santa Cruz, na sexta (24), o funcionamento é de 8h às 19h. No sábado (25), feriado de Natal e no domingo (26), o centro de compras não funciona, retornando às atividades somente na segunda-feira (27).

O shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, na sexta-feira (24), abre de 8h às 19h. No sábado (24), não vai funcionar e retoma suas atividades no domingo (26), de 8h as 14h.

Já o mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Manaus Moderna, Centro, tem funcionamento normal na sexta-feira (24), de 6h as 17h. Nos dias 25 e 26, funciona somente de 6h ao meio-dia.

Nas quatro principais feiras abastecedoras de Manaus, os horários são os seguintes:

Feira municipal Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e feira municipal da Banana – as duas no Centro, funcionam de 2h as 18h na sexta-feira (24) e, no sábado (25), dia de Natal, funcionam até as 12h.

Feira municipal do Produtor da zona Leste, funciona de 4h às 18h na sexta-feira (24) e no feriado de Natal, somente até as 12h.

Feira Municipal da Panair, bairro de Educandos, zona Sul, por conta do terminal pesqueiro, funciona 24 horas por dia, mas, no sábado (25), as atividades encerram ao meio-dia.

